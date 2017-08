Verdachte van aanslag op soldaten nabij Parijs nog altijd in het ziekenhuis

De man werd onderschept langs de A-16, van Boulogne-sur-Mer naar Calais, enkele uren nadat hij zes soldaten in Levallois-Perret, ten noordwesten van Parijs, had aangereden en verwond. De ordediensten konden de man en zijn gehuurde BMW onderscheppen "dankzij inlichtingen en camerabeelden".



De politie onderzoekt momenteel al "elementen" die ontdekt werden bij een huiszoeking bij de man thuis, in de Parijse regio, en "op andere plaatsen".



De antiterreurafdeling van het Franse parket opende gisteren al een onderzoek, naar "poging tot moord op personen die het openbaar gezag uitoefenen, in verband met een terreurorganisatie".



Bij de politie was de man enkel bekend voor een inbreuk op de vreemdelingenwetgeving, maar hij is op dit moment legaal in Frankrijk.