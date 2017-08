Verdachte aanslagen Spanje bekent: plan was een nog grotere aanslag met explosieven

De 21-jarige Houli bevestigt daarmee wat hij eerder ook al aan de speurders van de Mossos d'Esquadra had verteld: dat in het huis in Alcanar voorbereidingen aan de gang waren om een bijzonder grote aanslag en mogelijk zelfs meerdere aanslagen te plegen met gasflessen, waarschijnlijk in het centrum van Barcelona.



Die aanslag zou gepland zijn geweest voor het einde van vorige week, mogelijk op donderdag of vrijdag. Volgens El Mundo en La Vanguardia heeft Houli bekend dat de beroemde kathedraal Sagrada Familia een doelwit was, maar volgens El Pais gaf de verdachte geen concrete locatie aan in het verhoor.



Eerder circuleerde in Spaanse media al de locatie van de Sagrada Familia, de kathedraal van Guadi in het centrum van de stad en een van de absolute toeristische trekpleisters van Barcelona. Daar zouden de terroristen een vrachtwagen of bestelwagen gevuld met gasflessen hebben willen opblazen.



Maar de voorbereidingen mislukten toen het huis in Alcanar ontplofte. Houli raakte daarbij zwaargewond, imam Abdelbaki Es Satty, die beschouwd wordt als een van de leiders van de twaalfkoppige terreurcel, kwam om het leven. Daarop schakelden de overlevende leden van de cel over op een 'noodplan': mensen omverrijden op de Ramblas en op de zeedijk in Cambrils.



Politiechef Josep Lluís Trapero stelde eerder al dat de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij 14 mensen omkwamen, een "alternatief uit wanhoop" was voor hun plannen, nadat de woning in Alcanar, waar bommen werden vervaardigd, ontplofte.



Mohamed Houli zou volgens anonieme bronnen in het onderzoek goed meewerken en zonder schroom op alle vragen van de speurders en onderzoeksrechter antwoorden. Vandaag duurde zijn ondervraging meer dan een uur.



Vandaag verschenen ook de drie andere nog levende verdachten voor de onderzoeksrechter. Het gaat om Driss Oukabir (28 jaar), Mohamed Aalla (27 jaar) en Salh El Karib (34 jaar).



In totaal bestond de terreurcel uit twaalf mannen, zegt de Catalaanse politie. Bijna allemaal hebben ze de Marokkaanse nationaliteit. Vijf van hen werden in de nacht van donderdag op vrijdag al uitgeschakeld door de Mossos d'Esquadra. Twee anderen stierven bij de explosie in de woning.