Verdachte aanslag Londen aangeklaagd wegens terroristische moord

Osborne werd door omstaanders overmeesterd nadat hij maandag met een gehuurde bestelwagen ingereden was op moslims die de Finsbury Parkmoskee verlieten na het ochtendgebed.



Eerder meldde de politie dat een 51-jarige man bij de terreuraanval stierf aan de verwondingen die hij opliep toen hij door de bestelwagen overreden werd. Makram Ali zat op de grond omdat hij onwel geworden was. Het voertuig reed over zijn benen. Uit een autopsie bleek dat hij niet aan een hartaanval gestorven was voordat hij overreden werd.