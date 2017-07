Venezuela pakte al 123 militairen op voor rebellie en verraad

Het Zuid-Amerikaanse land verkeert al maanden in politieke crisis doordat de regering, die de macht in het parlement kwijt is, weigert in te binden. Gisteren nog werd het parlement, de enige instelling die gecontroleerd wordt door de oppositie, door regeringsaanhangers bestormd. Twaalf parlementsleden raakten gewond bij de schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van president Maduro.



De lijst van gearresteerde militairen, onder hen zowel gewone soldaten als officieren uit de drie takken van het leger, toont aan dat niet iedereen binnen de strijdkrachten nog achter het regeringsbeleid staat, wat de kans op een burgeroorlog doet toenemen. Het leger van Venezuela is ongeveer 150.000 man sterk.



Een dertigtal militairen is opgepakt voor desertie, veertig anderen voor rebellie, verraad of insubordinatie. De gevangenen zijn opgesloten in drie verschillende gevangenissen.