Venezuela houdt militaire oefeningen na bedreigingen van Trump

Duizenden soldaten en leden van gewapende milities die de overheid steunen, paradeerden gisteren in de straten van Caracas. Volgens de staatstelevisie VT toont het land zo dat het zich kan verdedigen tegen "imperalistische bedreigingen".



Minister van Defensie Vladimir Padrino lanceerde de oefeningen in Macarao, in het oosten van Caracas. Hij observeerde er oefeningen van scherpschutters en inspecteerde de troepen aan boord van een pantservoertuig.



De oefeningen zullen vandaag voortgezet worden, met ongeveer 200.000 militairen en meer dan 500.000 militieleden.



Trump: Venezuela is een "gevaarlijke knoeiboel"

President Trump had eerder deze maand verklaard dat Venezuela, dat lijdt onder een zware economische crisis, een "gevaarlijke knoeiboel" is, en dat de VS "veel opties" hadden om daarop te reageren, waaronder een militaire optie. Vrijdag nog legde Washington nieuwe sancties op tegen het Zuid-Amerikaanse land.



Maduro beschuldigt de VS er al langer van zich voor te bereiden om Venezuela binnen te vallen, en meent dat de oppositie met Washington samenwerkt om hem van de troon te stoten.