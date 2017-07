Venezolaanse president dreigt met celstraffen voor magistraten van de oppositie

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft ermee gedreigd om de magistraten die in het 'parallelle' hooggerechtshof van de oppositie zetelen, streng te straffen. De juristen vliegen "een per een" de gevangenis in, hun bezittingen worden in beslag genomen en hun bankrekeningen geblokkeerd. Dat verklaarde hij gisteren op de openbare omroep VTV.

Een van de magistraten van dat parallelle hooggerechtshof, Angel Zerpa Aponte, is zaterdag al aangehouden door de Venezolaanse inlichtingendienst SEBIN. Volgens president Maduro zullen de anderen snel volgen en zal "niemand hen steunen".



De Venezolaanse oppositie heeft sinds de verkiezingen van december 2015 een meerderheid in het Venezolaanse parlement. President Maduro en zijn socialistische partij behouden echter de controle over het hooggerechtshof, zeer tegen de zin van de oppositie, die vrijdag zelf 33 magistraten verkoos als een soort alternatief hof.



Grondwetshervorming

De Venezolanen komen nu al maanden op straat tegen de regering-Maduro. Hij wil een grondwetshervorming doorduwen waardoor hij meer macht naar zich toe zou trekken, maar de oppositie vreest dat het Zuid-Amerikaanse land daarmee zal afglijden in een dictatuur.



Bij de aanhoudende protesten vielen sinds april al meer dan honderd doden. Woensdag en donderdag organiseert de oppositie een nationale staking.