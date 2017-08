Veiligheidsraad VN legt Noord-Korea nieuwe sancties op

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vandaag Noord-Korea nieuwe sancties opgelegd, die de inkomsten uit export van het communistische land erg zullen raken. De maatregel is een straf voor de twee rakettesten die het bewind in Pyongyang in juli uitvoerde.

Volgens de ontwerp-resolutie wordt het Noord-Korea verboden onder meer ijzer, kolen en lood te exporteren. De export van Noord-Korea wordt naar verwachting met ongeveer een derde teruggebracht. Noord-Korea exporteert jaarlijks voor omgerekend ruim 2,5 miljard euro. Ook is een reisverbod opgelegd aan negen vooraanstaande medewerkers van het Noord-Koreaanse regime. De buitenlandse tegoeden van deze mensen worden bevroren. Ook wordt het verboden om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met Noord-Koreaanse ondernemingen. De Verenigde Staten en China hebben ongeveer een maand onderhandeld over de tekst van de resolutie. China is de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea en wilde daarom bij het afkondigen van strafmaatregelen niet zover gaan als Washington. Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, zei dat er "meer actie" tegen Noord-Korea nodig is, omdat de dreiging van het regime van Pyongyang volgens hem steeds groter wordt. De Chinese ambassadeur bij de VN, Liu Jiey, riep Noord-Korea op geen nieuwe acties meer te ondernemen die de internationale spanningen kunnen doen toenemen. Ook zei Liu dat Washington het Amerikaanse anti-raketsysteem THAAD in Zuid-Korea moet ontmantelen. Volgens China geven de raketten Zuid-Korea niet meer veiligheid en maken ze de crisis alleen maar complexer.