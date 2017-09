Vaticaan roept diplomaat uit VS terug na verdenkingen van bezit kinderporno

Volgens het communiqué had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op 21 augustus via diplomatieke weg gewaagd "van mogelijke inbreuken van de wetgeving op kinderpornobeelden vanwege een lid van het in Washington geaccrediteerd diplomatiek korps van de Heilige Stoel".



Het Vaticaan heeft daarop de bewuste priester teruggeroepen, en hij bevindt zich nu in Vaticaanstad.



De door de VS verstrekte informatie is overgemaakt aan de procureur van het Vaticaan. Hij heeft een onderzoek opgestart plus "internationale samenwerking om elementen omtrent deze zaak te verkrijgen". Dit onderzoek heeft wel een vertrouwelijk karakter.



Paus Franciscus heeft inzake kindermisbruik door priesters en pedoseksuele geestelijken "nultolerantie" beloofd.