Vader van rechts-extremist in Charlottesville schrijft open brief aan zoon: "Je bent niet langer welkom"

"Samen met mijn hele familie wil ik luid en duidelijk de haatdragende, laag-bij-de-grondse en racistische daden en ideeën van mijn zoon veroordelen", schrijft hij. "We weten niet waar hij deze ideeën vandaan heeft, maar bij ons thuis heeft hij ze in ieder geval niet geleerd."



Peter, ook wel Pete genoemd, werd door de Twittergebruiker Yes, You're Racist geïdentificeerd op basis van een wazig filmpje dat tijdens de betogingen was opgenomen, maar hij had voorheen ook al zijn extreem-rechtse sympathieën getoond in interviews met tv-zenders.



De familie zegt dat ze aanvankelijk hebben gezwegen over zijn ideeëngoed, maar dat ze nu beseffen dat dat fout was. "Het was de stilte van goede mensen die toen al tot het succes van het nazisme hebben bijgedragen", zei Pearce en daarom wil hij nu niet zwijgen. "Tot hij bij zinnen komt en zijn haatdragende overtuigingen afzweert, is hij niet welkom in de familie", schrijft Pearce.



Hij eindigt zijn brief met een verwijzing naar een van de extreme uitspraken van zijn zoon dat anti-fascisten in de oven thuishoren. "Peter, je zal onze lichamen er ook moeten bijsteken. Alsjeblief zoon, zweer die haat af, aanvaard en heb lief"



Afgelopen weekend kwamen amalgaan van rechts, extreemrechts en neonazi's samen in Charlottesville, in Virginia, om te protesteren tegen de beslissing van het stadsbestuur om het standbeeld van een geconfedreerde generaal te verwijderen. Daarop kwamen ook heel wat tegenbetogers naar de stad en dat leidde al snel tot rellen. De onlusten bereikten uiteindelijk een triest dieptepunt toen een man bewust inreed op de tegenbetogers en een vrouw doodde.

This charming Nazi is Pete Tefft of Fargo, ND -- spotted in @UR_Ninja's video: https://t.co/2oslzXHtRZ #GoodNightAltRight #Charlottesville pic.twitter.com/Zqd2gm8mOC — Yes, You're Racist(@ YesYoureRacist) 11/08/17 02:00