Unesco verklaart Hebron "beschermde zone", Israël in de gordijnen: "krankzinnig"

"Een nieuwe krankzinnige beslissing van Unesco", reageert Netanyahu. "Deze keer hebben ze geoordeeld dat de tombe van de Patriarchen (een plaats die zowel door joden als door moslims wordt vereerd, n.v.d.r.) in Hebron een Palestijnse site is, wat wil zeggen dat het niet joods is, en dat het een bedreigde site is", klonk het in een video op zijn Facebookpagina.



Begraven

"Geen joodse site? Wie is daar begraven? Abraham, Isaac en Jacob. Sara, Rebekka en Lea. Onze (Bijbelse) vaders en moeders", zei hij. "En de site is in gevaar? Enkel in de plaatsen waar Israël aanwezig is, zoals Hebron, is de vrijheid van religie voor iedereen gegarandeerd."

Benjamin Netanyahu on Twitter עוד החלטה הזויה של אונסק״ו. לא אתר יהודי?! מי קבור שם - האבות והאימהות שלנו! נמשיך לשמור על מערת המכפלה, על חופש דת לכולם, ועל האמת. https://t.co/t9ZGZrWQHM