UKIP wil kandidaat-voorzitter weren die islam "moordmachine" noemde

UKIP-secretaris John Bickley: "We hebben twaalf interessante maanden achter de rug op het vlak van voorzitters, en we willen er zeker van zijn dat de mensen op de kieslijst deze keer geen problemen zullen vormen."

Waters werd omwille van haar omstreden opvattingen al uitgesloten van de campagne voor de parlementsverkiezingen, uit vrees dat ze de partij stemmen zou kosten. Onverstoord kondigde ze later echter aan dat ze zou meedingen naar het voorzitterschap, nadat Paul Nuttall in juni opstapte.

"Moordmachine"

Twee bronnen binnen UKIP hebben aan BuzzFeed gezegd dat de partijtop zal overwegen om Waters' kandidatuur tegen te houden, uit vrees dat ze kiezers zal afstoten door de partij nog verder naar rechts te drijven.



Waters zelf zegt te beseffen dat de partij "mij zal proberen te stoppen", maar benadrukt dat ze "geen racist of neo-fascist" is.



Haar uitspraken doen anders vermoeden. Toen Waters in juni haar campagne lanceerde, zei ze tegen een juichende menigte in Manchester: "Islam is een moordmachine."