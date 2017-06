Uit reconstructie blijkt: dood 71 migranten in koelcel truck was mogelijk te voorkomen

Nu blijkt uit een grootscheepse reconstructie van de Süddeutsche Zeitung en de Duitse publieke omroepen WDR en NDR dat de smokkelaars afgeluisterd werden door de Hongaarse politie: vanaf 13 dagen voor vertrek totdat de dodenrit onderweg was. Was de gruwelijke dood van de vluchtelingen te voorkomen geweest? De Hongaarse politie verdedigt zich met het argument dat de opgenomen gesprekken van de Afghaanse en Bulgaarse bendeleden pas later zijn vertaald. Bovendien werden de telefoontjes in de nachtelijke uren sowieso niet afgeluisterd.

"Shit, het stinkt" Als die lezing klopt, hoorde dus niemand hoe de chauffeur van de vrachtwagen, Ivaylo S, een stuk voor de grens tussen Hongarije en Oostenrijk in paniek zijn meerdere opbelde 'Als ze zo verder kloppen, is dat aan de grens te horen. Daar is politie. Wat moet ik doen als ik daar ben?' "Shit", antwoordt zijn meerdere, Metodi G. "Het zou kunnen zijn dat er deze keer echt teveel mensen daarbinnen zitten. Maar het is een koelwagen en daarbinnen stinkt het zo." Ivaylo S: "Het stinkt echt heel erg.' Metodi G: "Ik denk dat ze geen lucht krijgen, ik weet het honderd procent zeker. Je moet gewoon verder rijden! Dat is het belangrijkst." Tekst gaat verder onder de afbeelding ©ANP

Twee uur eerder waren de vluchtelingen in de koelwagen gestapt, 29 Irakezen, 21 Afghanen, 15 Syriërs en vijf Iraniërs - een dode is nog altijd niet geïdentificeerd. De jongste inzittende was een baby van vijf maanden oud. Per persoon hebben de vluchtelingen 1600 euro betaald voor de rit die hen naar het veilige Duitsland moet brengen. De dagen voor de rit hebben ze doorgebracht in een zogenaamd safe house, een verlaten boerderij in de Hongaarse plaats Domaszek. Op dat moment hebben de vluchtelingen er al een hele reis opzitten, vaak over de Middellandse Zee, zoals de drie kinderen van vader Heli Kali, een Yezidi uit Irak, die in de reconstructie te zien is.

Betere toekomst Een doodskist bij het koelhuis waar de trailer naartoe is gebracht. Hierin zaten 71 lichamen, waaronder die van 8 vrouwen en 4 kinderen. ©REUTERS De lichamen van zijn dochter en twee zoons, tieners die op een betere toekomst in Europa hoopten, zijn naar Irak gerepatrieerd. Op hun graven liggen kleurige bossen bloemen.



De koelwagen was niet groot. De vluchtelingen moeten tegen elkaar aangedrukt hebben gestaan. Volgens de Oostenrijkse politie wijst het forensisch onderzoek uit dat er bij dat instappen geweld is gebruikt, dat de vluchtelingen in de laadruimte zijn gedwongen.



Navraag bij nabestaanden, gedaan door de journalisten die de reconstructie maakten, leert dat de smokkelaars de vluchtelingen hadden beloofd dat ze in personenauto's naar Duitsland zouden worden gebracht.

"Nee! Geen water geven!" Share Hij mag ze geen water geven. Hij moet gewoon verder rijden. En als ze doodgaan, dan moet hij ze in Duitsland in het bos uitladen Na het telefoontje van de chauffeur in paniek, belt tussenpersoon Metodi G een van de twee grote bazen van de bende, de Afghaan Samsoor L, zo blijkt uit de transcripties van de afgetapte gesprekken. Hij vraagt hem of de chauffeur op een tankstation kan stoppen om de vluchtelingen water te geven.



"Nee! Nee! Nee!" antwoordt Samsoor L. Als hij de deur open maakt, zullen ze allemaal naar buiten rennen!" En later: "hij kan ze geen water geven. Zeg hem dat hij gewoon verder moet rijden. En als ze doodgaan, dan moet hij ze in Duitsland in het bos uitladen."

80 graden Waarschijnlijk waren de meeste inzittenden van de wagen op dat moment al dood. Uit het forensisch onderzoek blijkt dat iedereen voor de Oostenrijkse grens is gestorven aan de hitte. Het was 80 graden in de laadbak - de organen van de inzittenden werden dus regelrecht gekookt. Veel inzittenden hebben tot op het laatste moment nog proberen te bellen of te sms'en met familie, blijkt uit de gevonden telefoons, maar de dubbele aluminium wand van de koelwagen blokkeerde alle signalen.

Kloppen hield op Waarom de chauffeurs de vrachtwagen in de bocht vlakbij Wenen hebben geparkeerd en zijn gevlucht is tot op heden niet duidelijk. De kans is groot dat ze hadden begrepen dat ze een 71-voudige moord op hun geweten hadden. Het kloppen waarvan sprake was is immers op een zeker moment opgehouden. De politie vond de auto een etmaal later. Hij stond in de zon en onder de deuren door druppelde lijkenvocht. De Duitse journalisten spraken in de gevangenis Bautzen met de chauffeur van een ander transport van de zelfde smokkelbende. De 81 mensen in zijn auto, een soortelijke koelwagen, overleefden de rit omdat iemand met een scherp voorwerp een spleet in het dak had gemaakt.