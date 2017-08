Bij een treinongeluk in Polen zijn gisteravond twintig mensen gewond geraakt. Een goederentrein kwam in botsing met een trein met 300 reizigers aan boord in het station van Smetowo Granicze, in het woiwodschap Pommeren, in het noorden van het land. Dat berichten lokale media.

Zeven van de elf wagons ontspoorden door de botsing. De berging van de treinstellen duurde tot in de ochtend.



Over de oorzaak van het ongeval is voorlopig niets geweten.