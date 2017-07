Tweetende Trump verdedigt zich: mijn twittergebruik is modern

My use of social media is not Presidential - it¿s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) 30/06/17 02:00

Trump kreeg veel kritiek te verwerken nadat hij afgelopen week van leer trok tegen de MSNBC-presentatrice Mika Brzezinski. Hij noemde haar 'geschift' en zei dat hij haar 'bloedend na een facelift' had gezien in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. Ook meerdere van zijn eigen partijgenoten verweten hem hierna dat zijn scheldtirades niet 'presidentieel' zijn.



Hoewel er voor de Amerikaanse president een speciale Twitteraccount gereserveerd is (@POTUS), gebruikt Trump nog steeds zijn eigen account @realDonaldTrump. Hij laat zich via dit kanaal schaamteloos uit over de meest uiteenlopende thema's, vooral media en politiek.



De Amerikaanse president haalt zijn inspiratie voor zijn tweets vooral uit nieuws- en praatprogramma's op voornamelijk conservatieve zenders, zoals Fox News, die niet altijd juiste informatie verspreiden. Media die niet positief over hem berichten, waaronder CNN, zijn volgens hem 'fake news'.