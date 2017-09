Tweehonderdtal personen betuigen aan Brussel-Noord steun aan de vluchtelingen

"Ik passeer dagelijks aan het fresco "Je te promets un miracle" van Johan Muyle in het station. Het kunstwerk is een hommage aan de culturele diversiteit, maar wat er nu gebeurt in onze naam, dat kan ik niet aanvaarden", aldus Wanson.



Met zijn spontane oproep op Facebook lokte hij vanmorgen een tweehonderdtal personen naar het Noordstation om samen hun steun te betuigen aan de vluchtelingen en de huidige democratische waarden en de menswaardigheid van de migranten in vraag te stellen.



De betogers verzamelden samen voor het fresco om daar allemaal maskers met het gezicht van kunstenaar Johan Muyle op te zetten als teken van eenheid.



"Een symbolische actie om te tonen dat we allemaal migranten zijn of het nu een week, een maand, een jaar of 150 jaar geleden is dat we hier zijn gekomen. De mens migreert om een plaats te vinden om te leven en te overleven, zo is het nu eenmaal", besluit Wanson.