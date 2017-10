Tweede zelfmoordaanslag in 24 uur tijd in Kaboel: vijftien jonge Afghaanse soldaten gedood

Het is niet de eerste keer dat er zelfmoordaanslag is in Afghanistan waarbij soldaten om het leven komen. (archieffoto)

Vijftien jonge soldaten van het Afghaanse leger zijn zaterdag om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag tegen hun minibus in de hoofdstad Kaboel. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie laten weten.

De zelfmoordaanslag vond plaats toen de minibus met de soldaten wegreed uit de militaire academie. De kamikaze was te voet. Behalve de vijftien dodelijke slachtoffers vielen er ook vier gewonden.



De aanslag is niet onmiddellijk opgeëist, maar het is de tweede zelfmoordaanslag in Kaboel binnen de 24 uur. Bij een zelfmoordaanslag tegen een sjiitische moskee vielen vrijdag al zeker 56 doden.



Sinds dinsdag waren er al zeven aanslagen in Afghanistan. Vijf hadden de Afghaanse veiligheidstroepen als doelwit. Volgens berekeningen van het Franse persbureau AFP vielen daarbij meer dan 200 doden.