Tweede plaats voor België op internationaal vuurwerkfestival

De vakjury bekeek de vuurwerkshows vanaf het terras van het beroemde Kurhaushotel. Voorafgaand aan de show van Spanje werd een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aanslagen in Barcelona en Cambrils.



Het vuurwerk ging de lucht in vanaf een drijvend ponton op bijna 300 meter uit de kust. Ook waren er optredens, onder meer van drummer Cesar Zuiderwijk van Golden Earring.



Het festival was vorige week vrijdag begonnen. In totaal waren er op vier avonden shows. Die trokken in totaal circa 330.000 bezoekers. 'Vorig jaar hadden we ongeveer 400.000 bezoekers, maar toen hadden we vier avonden goed weer. Dat was dit jaar beduidend minder", zei een woordvoerster van het festival.