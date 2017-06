Twee Nederlandse journalisten ontvoerd in Colombia

.@DefensoriaCol exige inmediata liberación de dos holandeses retenidos hoy en El Tarra, Norte de Santander pic.twitter.com/oI2XzyC2Na — Defensoría delPueblo(@ DefensoriaCol) 18/06/17 02:00

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wil dat niet bevestigen, maar laat weten dat de zaak de hoogste prioriteit heeft. Om de ontwikkelingen niet te beïnvloeden, wil het ministerie verder niets kwijt.



Het zou gaan om Derk Bolt zijn, de presentator van het televisieprogramma 'Spoorloos' en zijn cameraman Eugenio Follender. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.



KRO-NCRV, de werkgever van Bolt, kan de Colombiaanse berichtgeving nog niet bevestigen en zoekt uit of Bolt wordt vermist



Speciale veiligheidstroepen

De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders. Het leger heeft speciale veiligheidstroepen gestuurd om de Nederlanders op te sporen. Met inzet van de luchtmacht wordt het gebied waar de ontvoering plaatshad verkend, aldus de Colombiaanse media.



In de regio vlakbij de grens met Venezuela zijn meerdere rebellengroeperingen actief, waaronder ELN, het Nationale Bevrijdingsleger. Vorig jaar ontvoerde de guerrillabeweging in hetzelfde gebied een Spaanse journalist en een aantal Colombianen. Zij zijn allemaal op den duur vrijgelaten.



Norte de Santander ligt aan de grens met Venezuela.