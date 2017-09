Twee doden en twee zwaargewonden bij schietpartij in Duits café

Zwei Männer in Lokal erschossen - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung https://t.co/n5dhojtXql Deutschland News — mediat_de(@ mediat_de) 16/09/17 02:00

Een man wandelde rond 22.30 uur het café in het centrum van Traunreut binnen met een wapen met lange loop. Op dat moment waren er vier mensen aanwezig. "Hij opende het vuur en heeft daarbij twee mannen dodelijk getroffen", zegt de politie. Twee vrouwen raakten zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar.



Dader voortvluchtig

De dader is nog steeds op de vlucht. De politie zoekt een man van 50 tot 60 jaar oud met grijze haren. Er is een grote zoekactie met onder meer een helikopter op poten gezet.



Over het motief is momenteel nog niets bekend. "We zijn nog maar aan het begin van het onderzoek", zegt een politiewoordvoerder.