Twee Amerikanen en Brit gedood op front van Raqqa

De drie mannen waren actief in de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Het lijkt erop dat ze de eerste gesneuvelde buitenlandse vrijwilligers zijn sinds de gevechten in Raqqa zijn begonnen. Volgens de YPG maken de drie deel uit van zes "martelaars" op het front van Raqqa. De Koerdische troepen maakten niet exact bekend waar de drie zijn gesneuveld. Wel zouden ze op 5 en 6 juli zijn omgekomen.



De Volksbeschermingseenheden zijn een groot deel van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een Arabisch-Koerdische alliantie die de steun krijgt van de VS in de strijd tegen Islamitische Staat. De SDF lanceerde het offensief voor Raqqa in november.



Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) hebben de Koerdische en Arabische troepen in Syrië ongeveer 30 procent van Raqqa in handen. De stad staat bekend voor de wreedheden die de jihadisten er hebben gepleegd. Ook zou het IS-bolwerk een centrum zijn voor de planning van aanslagen in het buitenland.