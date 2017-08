Twaalf doden bij aanval op kerk in Nigeria

Lokale ziekenhuisbronnen meldden het nieuws, gebaseerd op verslagen van ooggetuigen. Vijf gewapende mannen stormden vandaag een kerk in St Philippie d'Ozubulu, nabij Onitsha, binnen en openden het vuur. Daarbij zijn zeker twaalf doden gevallen.



Sinds 2009 zijn al minstens 20.000 mensen gestorven bij aanslagen en gevechten met de islamistische terreurorganisatie Boko Haram. Ongeveer 2 miljoen Nigerianen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Boko Haram streeft ernaar een islamitische staat volgens de sharia in te voeren in het oosten van Nigeria en de buurlanden.