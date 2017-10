TV-komieken na schietpartij: "Sorry dat er mensen zijn die wapens verkiezen boven uw leven"

"We weten hoe het gaat. We zijn gechoqueerd, droevig, onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers. En dan, alsof het afgesproken is, komen er mensen die zeggen: 'Wat je ook doet, wanneer je het over de schietpartij hebt, praat niet over wapens'", zei Trevor Noah van The Daily Show, waarna hij beelden toonde van Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders die zei dat dit "niet het moment is" om over wapenbezit te praten, en over maatregelen die de schietpartij in Las Vegas hadden kunnen voorkomen.

"Maar wanneer is de tijd er dan wel rijp voor?", vroeg Noah zich af. "Als het na een schietpartij niet het moment is, dan zullen we het gesprek nooit kunnen voeren in de VS, want er is bijna elke dag een schietpartij."