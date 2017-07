Turkse politie doodt vijf veronderstelde IS-jihadisten

Bij de ingreep liepen vier agenten lichte verwondingen op, luidde het voorts in een communiqué. De politie wist de hand te leggen op een klein arsenaal wapens en munitie.



In de provincie Konya bevinden zich Turkse militaire instellingen en een NAVO-basis.



Turkije is er lange tijd van beschuldigd, op zijn minst de ogen te hebben gesloten voor de jihad-activiteiten aan de grens met Syrië.



Sinds 2015 is de Turkse overheid wel tegen de jihadisten beginnen ageren. In diezelfde periode nam het aantal terreuraanslagen in Turkije toe, met als uitschieter de aanval op een discotheek in Istanboel op nieuwjaarsnacht, met 39 doden tot gevolg.



In Syrië bestrijdt Ankara nu zowel IS als de door de Amerikanen gesteunde Koerdische peshmerga's van het Syrisch Democratisch Front.