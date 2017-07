Turks persagentschap onthult waar Amerikaanse en Franse troepen zich in Syrië bevinden

Anadolu onthulde de locaties van 10 Amerikaanse militaire installaties, waarbij het persagentschap soms zo ver ging om te vermelden hoeveel soldaten zich er bevinden. Zo bevinden volgens Anadolu 200 Amerikaanse en 75 Franse soldaten zich in een voorpost op een dertigtal kilometer ten noorden van de stad Raqqa, die uitgeroepen werd tot hoofdstad van het kalifaat van IS.



Vertrouwelijke informatie

Het verspreiden van dergelijke vertrouwelijke informatie stelt de troepen van de coalitie bloot aan "onnodige risico's", aldus Pentagon-woordvoerder Adrian Rankine-Galloway. Hij benadrukt dat de VS aan de Turkse regering uiting gegeven hebben van hun ongenoegen.