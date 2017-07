Turkije verlengt noodtoestand met drie maanden

Een jaar na de mislukte coup heeft het Turkse parlement voor de vierde keer de noodtoestand in het land met drie maanden verlengd. De in juli vorig jaar uitgeroepen noodtoestand duurt bijgevolg minstens nog tot 19 oktober. In die periode kan president Recep Tayyip Erdogan regeren per decreet.

De twee grootste oppositiepartijen, de CHP en de pro-Koerdische HDP, waren tegen de verlenging. In het parlement beschikt Erdogans AK-partij echter over een absolute meerderheid.



Eerder op de dag had zowel de Nationale Veiligheidsraad als de regering over de verlenging vergaderd. Beide staan onder het voorzitterschap van Erdogan.