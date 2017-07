Turkije twijfelt over goedkeuring klimaatakkoord

De Turkse president deed die uitspraak op de G20-top in Hamburg vandaag, net nadat de Europese staatshoofden unaniem verklaarden zich te zullen blijven inzetten voor het klimaatakkoord van Parijs. President Donald Trump schaarde zich als enige van de G20-leiders niet achter de conclusie dat het klimaatverdrag van Parijs ,,onomkeerbaar" is. Op 1 juni trokken de VS zich terug uit het akkoord van eind 2015.

Erdogan verklaarde dat Frankrijk bij de ondertekening van het akkoord in 2015 beloofd had dat Turkije in aanmerking zou komen voor een financiële tegemoetkoming in ruil voor de kosten die het land moest maken om de doelstellingen te halen. "Als dat nog steeds kan doorgaan, zal het akkoord probleemloos langs het parlement passeren. Zo niet, zullen we het niet kunnen goedkeuren", aldus de president.