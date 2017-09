Turkije roept Duitse ambassadeur op het matje na Koerdisch festival

Het festival werd georganiseerd onder de slogan "Freedom voor Ocalan" (Vrijheid voor Ocalan). Abdullah Ocalan is de leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij die in Turkije in de gevangenis zit. De PKK is in het zuidoosten van Turkije in een aanslepend conflict met het leger verwikkeld.



Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt het evenement in Keulen, dat het "terreurpropaganda" noemt die georganiseerd werd door "het verlengde van de terreurorganisatie PKK in Duitsland".