Tunesische vissers blokkeren boot van anti-migratie-activisten

"Als ze hier toch komen dan sluiten we de tankvoorziening", zei Chamseddine Bourassine, hoofd van de lokale vissersorganisatie, tegen het persbureau AFP. "Het is het minste wat we kunnen doen gezien de situatie op de Middellandse Zee", voegde hij eraan toe. "Moslims en Afrikanen gaan dood."

Volgens Thorsten Schmidt, een Duitse activist van Defend Europe, is het illegaal wat de vissers hebben gedaan. 'We wachten nu voor de kust van Tunesië totdat we toestemming hebben de haven in te gaan', zegt hij via de telefoon.