Trumps goednieuwsshow Trump TV doet denken aan dictatuur

“Ik ben Kayleigh McEnany... en dat is het échte nieuws.” Met deze woorden neemt het kersverse Trump TV-anker McEnany (29) afscheid van de intussen 35.000 kijkers die de anderhalve minuut lange goednieuwsshow op Facebook hebben uitgekeken.

De wekelijkse online show wordt opgenomen in de Trump Tower in New York en focust op de verwezenlijkingen van de president. “Want er is zo véél fake news”, zei Lara Yunaska – de schoondochter – een week eerder al in een poging tot nieuwsuitzending. Afgelopen zondag werd het online programma dus gepresenteerd door McEnany, pro-Trump-commentator bij de nieuwszender CNN waar ze zaterdag haar contract stopzette.