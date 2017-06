Trumpcare in nood: onvoldoende Republikeinse steun in Senaat

Om goedgekeurd te worden, mogen - naast de 48 Democraten - slechts twee Republikeinen in de Senaat tegen het voorstel stemmen. In dat geval is de stemming onbeslist en kan Republikeins vice-president Mike Pence de beslissende stem uitbrengen.

Vijf Republikeinse senatoren hebben inmiddels echter al laten weten tegen het voorstel in zijn huidige vorm te zijn. Na Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz en Mike Lee heeft vanavond ook Dean Heller gezegd dat het voorstel "niet het antwoord" is. "In deze vorm zal ik het niet steunen."

Op basis van verklaringen en interviews zijn tot nu toe slechts vier Republikeinse senatoren voor het voorstel te vinden. De anderen hebben nog geen beslissing genomen. Meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell hoopt dat er voor het einde van volgende week gestemd kan worden.