Trump zaait verwarring met tweet over Noord-Korea

Donald Trump heeft weer eens in raadselen gesproken. Amerikanen vragen zich af wat hun president bedoelt met zijn Twitter-opmerking over Noord-Korea: "Sorry, maar er is maar één ding dat werkt..."

Zaterdagmiddag stuurde de Amerikaanse president twee tweets de wereld in over de nucleaire onderhandelingen met Noord-Korea: "Eerdere presidenten en hun regeringen hebben 25 jaar lang gepraat met Noord-Korea, overeenkomsten gesloten en grote hoeveelheden geld betaald... Heeft niet gewerkt." Volgens de president werden "overeenkomsten geschonden nog voordat de inkt ervan was opgedroogd en werden de Amerikaanse onderhandelaars voor schut gezet".

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) Fri Oct 6 02:00:00 CEST 2017

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) Fri Oct 6 02:00:00 CEST 2017

Trump maakte niet duidelijk wat "het enige" is dat werkt tegen Noord-Korea, ook niet toen verslaggevers later om uitleg vroegen. Eerder deze week was hij ook al raadselachtig. De president zei tegen journalisten dat er een stilte voor de storm was. Toen die vroegen waar die storm uit zou bestaan, antwoordde Trump: "Daar komen jullie wel achter."

Politieke analisten vermoedden dat het misschien om de positie van één van zijn ministers ging, minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Anderzijds lijkt Trump hier toch te referen aan een mogelijke oorlog.