Trump wil vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea opblazen

Er zou nog een mogelijkheid zijn dat Trump beslist om het in 2012 van kracht geworden akkoord toch te behouden. Maar de interne voorbereidingen op een beëindiging van het akkoord zouden al zo ver gevorderd zijn, dat al in de komende dagen de uitstapprocedure in gang gezet zou kunnen worden.



Het opdoeken van het akkoord zou voor economische spanningen kunnen zorgen op een moment dat beide landen aankijken tegen Noord-Koreaanse provocaties.



Het handelsakkoord tussen Zuid-Korea en de VS, KORUS, werd onder Obama bereikt en zou volgens Trump zeer nadelig zijn voor de VS.



Zuid-Korea is de zesde belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten. De handelsbalans tussen de twee landen bedroeg vorig jaar 112,2 miljard dollar, maar de VS exporteerden voor 42,3 miljard dollar en importeerden voor 69,9 miljard dollar uit Zuid-Korea, wat dus een handelstekort van ongeveer 28 miljard dollar voor de VS betekent.



Het verdrag laat toe dat de VS zich met een opzegtermijn van zes maanden uit het akkoord terugtrekken.