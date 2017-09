Trump wil dat deze klimaatscepticus de baas van Nasa wordt

Peggy Whitson keerde zaterdag terug vanuit het ruimtestation ISS om veilig te landen in Kazachstan. Geen enkele Amerikaanse astronaut is zo lang in de ruimte geweest als zij: 665 dagen in totaal. De 57-jarige Whitson landde in een wereld die mogelijk op het punt staat ingrijpend te veranderen. Nasa, de organisatie waarvoor Whitson haar recordvlucht maakte, wordt binnenkort mogelijk geleid door iemand zonder noemenswaardige ervaring in de ruimtevaart.