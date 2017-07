Trump verzekert dat Assad niet zal wegkomen met zijn "gruwelijke misdaden"

"Ik ben geen fan van Assad, oké?", reageerde Trump op een vraag over de toekomst van de Syrische president. "Ik vind het uiteraard vreselijk wat hij dat land en de mensheid heeft aangedaan. (...) Ik ben niet iemand die zal toekijken en hem zal laten wegkomen, na wat hij geprobeerd heeft te doen, en wat hij al vele keren heeft gedaan", verklaarde de Amerikaanse president.



Hij herinnerde eraan dat hij begin april een Syrische militaire vliegtuigbasis liet bombarderen, als vergelding voor een gifgasaanval door het Syrische regime op de stad Khan Sheichun.



Strijd tegen terrorisme

Met zijn Libanese collega had hij het onder meer over de strijd tegen het terrorisme, de Amerikaanse steun aan het Libanese leger, en het lot van de vluchtelingen in Libanon. "Ik wil de premier en het Libanese volk bedanken voor het opvangen van de slachtoffers van Islamitische Staat, het Assad-regime en hun bondgenoten en sponsors, en beloof plechtig onze steun te zullen voortzetten."



Inreisverbod

De Republikein, die via zijn inreisverbod Syrische vluchtelingen voorlopig buiten de VS probeerde te houden, herhaalde dat mensen volgens hem beter niet te ver uitwijken. "Onze aanpak van het ondersteunen van de humanitaire noden van ontheemde Syrische burgers zo dicht mogelijk bij hun thuisland, is de beste manier om de mensen te helpen", klonk het.



Hariri wees er op zijn beurt op dat Libanon met aanzienlijke uitdagingen geconfronteerd wordt, bij de opvang van zo'n anderhalf miljoen Syriërs.