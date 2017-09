Trump verlaagt belasting voor rijk Amerika, maar houdt vol dat hij vecht voor onderklasse

Het plan leek sterk op het A4'tje dat in april door zijn minister van Financiën Steven Mnuchin in de lucht werd gehouden: een voorstel voor grootscheepse belastingverlaging voor welvarend Amerika. Trump bleef gisteren echter volhouden dat hij nog steeds de voorvechter is van de vergeten onderklasse. "Ons plan bevat onze expliciete belofte dat belastinghervorming de huishoudens met lagere en middeninkomens beschermt", zei Trump tijdens een bijeenkomst in Indiana. "Niet de rijken en de elite met connecties." En: "Het is ook niet goed voor mij, geloof me."

Toch zijn er drie onderdelen in zijn plan die alleen de bovenlaag ten goede komen.