Trump TV gelanceerd: "Dat is het échte nieuws"

Het nieuwsblokje is vanaf nu wekelijks te zien op Facebook en en wordt gepresenteerd door Kayleigh McEnany, die afgelopen weekend nog maar opstapte bij CNN.

Het filmpje is vooral een goednieuwsshow over de president. McEnany benoemt de grootste prestaties van de president. Zo heeft ze het in het begin bijvoorbeeld over de één miljoen banen die Trump gecreëerd heeft.

Opvallend was de manier waarop McEnany afscheid nam van de kijkers. "Bedankt om naar ons te kijken iedereen. Ik ben Kayleigh McEnany... en dat is het échte nieuws."