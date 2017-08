Trump stuurt schoonzoon naar Midden-Oosten voor vredesgesprekken

VS

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt zijn schoonzoon Jared Kushner en onderhandelaar Jason Greenblatt naar het Midden-Oosten. De bedoeling van het bezoek is om met regionale leiders in discussie te gaan over 'een weg naar inhoudelijke Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen.' Dat zei een functionaris van het Witte Huis.