Trump "sprak met de president van de Maagdeneilanden" ... die hij zelf is

Dat Donald Trump de president is van de Verenigde Staten, daar schept hij zelf al eens graag over op. Zijn aanhoorders keken dan ook raar op toen de president tijdens een speech gisteren zei dat hij had gesproken met "de president van de Maagdeneilanden". Trump is dat namelijk zelf.

Trump ging tijdens een toespraak in op het noodweer dat Puerto Rico en de Maagdeneilanden in puin heeft achtergelaten, en op de kritiek op de trage hulpverlening. "Ik zal je zeggen: ik heb Texas verlaten, ik heb Louisiana verlaten en ik heb Florida verlaten. Ik ben naar Puerto Rico gegaan en heb er met de president van de Maagdeneilanden gesproken."



Waarschijnlijk ging het om een onschuldige vergissing en doelde Trump eigenlijk op de gouverneur van het eiland, dat weliswaar geen aparte staat van de VS is, maar wel Amerikaans grondgebied. Toch herhaalde Trump even later opnieuw het woord 'president'. "De Maagdeneilanden en de president van de Maagdeneilanden zijn geweldige mensen. Ze hebben zwaar afgezien, en we zullen er voor hen zijn, daar bestaat geen twijfel over."



In de officiële transcriptie van de speech veranderde het Witte Huis het woord 'president' later in 'gouverneur'.