Trump: "Schutter Las Vegas was een zeer, zeer zieke man"

Amerikaans president Donald Trump heeft net voor zijn vertrek naar het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico opnieuw gereageerd op de dodelijke schietpartij in Las Vegas. De schutter is een "zeer, zeer ziek individu", aldus de president, die het niet wou hebben over binnenlands terrorisme en zei dat de wapenwet later aan bod zou komen.

Een 64-jarige blanke man doodde zondagavond 59 mensen toen hij vanaf de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Resort in Las Vegas het vuur opende op een massa festivalbezoekers. Daarnaast vielen er 516 gewonden.

Gisteren had president Trump het tijdens een religieus getinte speech niet expliciet over de dader gehad. Vandaag deed hij dat wel. Hoewel de politie geen informatie heeft vrijgegeven over de mentale gezondheid van de schutter, noemde Trump hem "een zieke man, een zwakzinnige man, veel problemen, vermoed ik".

"We onderzoeken hem zeer zeer ernstig. We hebben te maken met een zeer zeer ziek individu", aldus nog de president vanuit het Witte Huis.

"Wat in Las Vegas gebeurd is, was op veel manieren een mirakel", zei Trump nog. "De politie heeft zo'n ongelooflijk werk verricht. Over de wapenwetten zullen we spreken na verloop van tijd."