Trump: "Qatar financiert terrorisme op bijzonder hoog niveau"

Tijdens een persconferentie met de Roemeense president Klaus Iohannis heeft de Amerikaanse president de Golfstaat Qatar vandaag opgeroepen om te stoppen met hun financiering van het terrorisme. "Stop met het financieren, met het verspreiden van haat en het moorden," zei hij. We vragen Qatar en andere landen in de regio om meer te doen en het sneller te doen. De president reageerde ook op de getuigenis van FBI-directeur James Comey gisteren in de senaat.

Trump is recent teruggekeerd van een Midden-Oostenconventie in Rijad en deelt mee dat hij besloten had dat de tijd was aangebroken "om Qatar op te roepen om te stoppen met het sponsoren van terrorisme". Volgens Trump financiert Qatar al jaren terreur "op erg hoog niveau".



"Geen beschaafd land kan dit geweld tolereren of toestaan dat deze boosaardige ideologie zich verspreid langs zijn kusten," aldus Trump.



Qatar staat ondertussen geïsoleerd in de Golfregio: maandag beslisten Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Jemen de diplomatieke betrekkingen met Doha te verbreken en hun grenzen met het emiraat te sluiten. De vijf landen eisten ook dat Qatari's hun grondgebied binnen de twee weken verlaten.



De Amerikaanse president deelde ook mee dat zijn wereldwijde oproep aan NAVO-lidstaten om een grotere bijdrage te betalen bijklank krijgt: "ze hebben het eindelijk begrepen, ze beginnen te betalen," aldus Trump. Hij bedankte de Roemeense president Iohannis omdat Roemenië een bijdrage betaalt die meer bedraagt dan 2 procent van het BBP. "Je was altijd een goeie vriend, maar nu nog meer," zei hij.

Verklaring Comey Op een vraag van de journalist of hij wil reageren op de getuigenis van FBI-directeur James Comey voor de inlichtingencommissie van de Amerikaanse senaat, antwoordde Trump kort: "Geen samenzwering, geen belemmering van de rechtsgang, hij is een perslek".



"Het was een excuus van de Democraten die een verkiezing verloren hebben, die ze niet hadden mogen verliezen," aldus Trump. De president zegt dat hij erg tevreden was met de resultaten van de hoorzitting: "James Comey heeft eigenlijk veel bevestigd van wat ik zei en sommige dingen die hij zei, waren gewoonweg niet waar."



Of er effectief opnames zijn van zijn gesprekken met Comey, zoals hij eerder insinueerde, wilde Trump niet bevestigen of ontkennen. "Misschien zullen mensen dat in de toekomst te weten komen".



Hij voegde eraan toe dat hij Comey nooit om loyauteit heeft gevraagd en dat hij ook niet gevraagd heeft om het onderzoek naar Michael Flynn te staken, "al zou ik daarmee niets verkeerds gedaan hebben, volgens alles wat ik vandaag lees," zei hij nog. De president beweert dat hij bereid is om die verklaring onder ede af te leggen.