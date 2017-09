Trump: "Oorlog met Noord-Korea is te vermijden"

"Militaire actie zou zeker een optie zijn", zei Trump op een persconferentie. "Is het onvermijdelijk? Niets is onvermijdelijk. Ik zou er de voorkeur aan geven om niet de militaire weg te bewandelen", zei Trump. De Amerikaanse krijgsmacht is de sterkste ter wereld en beschikt over "prachtige" wapens. "Als wij die ooit inzetten tegen Noord-Korea, wordt dat een treurige dag voor Noord-Korea". De Amerikaanse president wees er op dat 25 jaar praten Noord-Korea niet van kernwapens heeft afgehouden. "Noord-Korea gedraagt zich slecht en moet daarmee ophouden". Noord-Korea testte afgelopen zondag naar eigen zeggen een waterstofbom, die op een langeafstandsraket geplaatst zou kunnen worden. De kernproef, Noord-Korea's zesde en de zwaarste tot nog toe, was in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Vredesduif

Trump heeft vandaag overigens, tegen zijn gewoonte in, niet minder dan driemaal "vrede" in het vooruitzicht gesteld voor drie onderscheiden conflicten. De president profileerde zich als vredesduif tijdens een gezamenlijke persconferentie in het Witte Huis met de emir van Koeweit, sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah.



Naast zijn uitspraken over Noord-Korea bood Trump zich ook aan als bemiddelaar in het conflict tussen Saoedi-Arabië en Qatar, een conflict dat "vreedzaam" moet worden opgelost. Riyad wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte. Die soennitische landen nemen het Doha kwalijk dat het de banden aansnoert met het sjiitische Iran, de grote rivaal in het Midden-Oosten van de Saoedi's.



In het al decennia aanslepende Joods-Palestijnse conflict ziet Trump ook al een mogelijkheid tot "doorbraak", al liet de president in dit geval niet verder in zijn kaarten kijken.