Trump onderbreekt vakantie om Charlottesville

Trump heeft daarover een gesprek gepland met minister van Justitie Jeff Sessions en FBI-directeur Christopher Wray. De president kreeg afgelopen weekend veel kritiek omdat hij aanvankelijk weigerde de verantwoordelijken voor de onlusten met naam en toenaam te noemen.



Velen, ook partijgenoten van Trump, zagen de extreemrechtse demonstranten als de aanstichters van de ongeregeldheden. Er vielen bij de rellen een dode en tientallen gewonden. Pas veel later veroordeelde Trump de extreemrechtse betogers.



Sessions zei vandaag dat "er geen belangrijker thema op dit moment is dan het verder voorkomen van incidenten zoals dat in Charlottesville. Ik zal de president vragen alle benodigde middelen die we hebben daarvoor in te zetten".



Behalve over Charlottesville zal Trump ook "belangrijke gesprekken voeren over handel en militaire zaken", zei hij op Twitter.