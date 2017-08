Trump maakt transgenderban in het leger officieel

Discriminatie

Trump verraste eind juli vriend en vijand met een reeks tweets over de transgenderban in het leger. Hij stelde dat het leger zich moet concentreren op de "beslissende en overweldigende zege" en niet belast kan worden met de "enorme medische kosten" die met het toelaten van transgenders ontstaan.



Defensieminister onder Barack Obama, Ashton Carter, maakte het in juni 2016 nog mogelijk dat transgenders niet meer uit het leger uitgesloten werden. De beslissing van de Obama-admistratie hield in dat vanaf 1 juli 2017 transgenders zouden worden gerekruteerd.



Onder de 1,3 actieve militairen in het Amerikaanse leger bevinden zich naar schatting 1.320 tot 15.000 transgenders. Het verbannen van die transgenders zou een impact kunnen hebben op bepaalde afdelingen in het leger, maar waarnemers maken zich vooral zorgen over de schade die het imago van het leger kan lijden door een discriminerend beleid.