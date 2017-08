Trump kondigt nieuw immigratiesysteem aan: "Nieuwkomers krijgen geen uitkering meer"

Geen uitkering

De zogenaamde RAISE Act zal armoede helpen terugschroeven, miljarden belastingen besparen en lonen doen stijgen, aldus Trump.



Nieuwkomers zullen zichzelf en hun familie financieel moeten kunnen ondersteunen en geen beroep kunnen doen op sociale bijstand, beklemtoont hij. "Dankzij de RAISE Act zullen nieuwkomers in ons land assimileren, slagen en de Amerikaanse droom waarmaken," zegt de president.



"Ons huidig immigratiesysteem is gedateerd en komt niet tegemoet aan de diversiteitsnoden van onze economie... En we geven geen prioriteit aan ultra-ervaren immigranten. We hebben een immigratiesysteem nodig dat tegemoet komt aan de huidige noden van onze beroepsbevolking en innovatie aanmoedigt," liet het Witte Huis eerder op de dag weten in een verklaring.