Trump keurt nieuwe sancties tegen Rusland goed

Met het wetsvoorstel zorgen de leden van het Congres ervoor dat Trump de sancties tegen Rusland moeilijker kan intrekken of verzachten. Daar is eerst toestemming van de vertegenwoordigers van het Congres voor nodig.

Bittere pil voor Trump

Het is volgens waarnemers een bittere pil voor Trump omdat het een wetsvoorstel is dat hij eigenlijk niet wil. Dat is buiten de meerderheid van de Congresleden gerekend die vinden dat Rusland gestraft moet worden voor een mogelijke inmenging in de presidentsverkiezingen in de VS. De sancties zijn vooral gericht tegen de Russische energiesector.

De Senaat stemde eind juli unaniem voor nieuwe sancties tegen Rusland terwijl president Trump hier bezwaren tegen had. Het wetsvoorstel, dat ook voorziet in sancties tegen een aantal verschillende Russische economische sectoren, werd na het instemmen van de Senaat naar het Witte Huis gestuurd.