Trump Jr. geeft zelf e-mails over Russische hulp in presidentscampagne vrij

Trump postte op zijn Twitteraccount een e-mailconversatie met publicist Rob Goldstone, een vertrouweling uit de Trump-campagne. Hij gaf de mails vrij enkele minuten voordat The New York Times ze de wereld in zou sturen en net nadat hij door de krant werd gecontacteerd voor een wederwoord, mogelijk in een poging de onthulling van de krant te ondermijnen. In de mailconversatie tussen Trump Jr. en Goldstone, die start op 3 juni 2016, valt te lezen dat volgens Goldstone de documenten die een Russische advocate, Natalia Veselnitskaja, heeft over Hillary Clinton "natuurlijk zeer belangrijke en gevoelige informatie" zijn "die onderdeel uitmaken van Rusland en zijn regering om mijnheer Trump te helpen". Rusland is volgens Goldstone bereid "de Trump-campagne officiële documenten en informatie te geven die Hillary Clinton zouden beschuldigen en haar contacten met Rusland, wat zeer nuttig zou zijn voor uw vader". Het is de eerste keer dat op zo'n expliciete manier gesteld wordt dat de Russische overheid geprobeerd heeft Trump te helpen president te worden.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

"Geweldig"

Minuten later antwoordt Trump Jr.: "Als het is wat je zegt dat het is, dan vind ik dat geweldig, zeker later in de zomer." De zoon van de huidige Amerikaanse president doelt daarmee op de presidentscampagne van later dat jaar. Trump had net voor de e-mailconservatie de Republikeinse voorverkiezingen op zak gestoken.

Volgens Trump Jr., die bij de mails ook een verklaring voegde, dacht hij dat het ging om "politieke oppositieresearch" over Clinton. Maar tijdens het uiteindelijke gesprek gaf Veselnitskaja volgens Trump geen informatie over Clinton en ging het wel over adoptie.

Dat Trump Jr. nu zelf de bewuste mails vrijgeeft, verbaast veel journalisten. Jared Yates Sexton, een van de New York Times-journalisten die zich al maanden in het dossier heeft vastgegraven, kan zijn verwondering niet onder stoelen of banken steken. "Ik zit al een jaar achter dit verhaal aan en hij... heeft het gewoon getweet. Ik heb bronnen gezocht. Zo veel doodlopende straatjes tegengekomen. Me hierop kapotgewerkt. En dan tweet hij gewoon het bewijs." Sexton heeft het over het "domste en grootste misdrijf in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek".