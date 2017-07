Trump in Parijs: van Dôme des Invalides naar een diner in de Eiffeltoren

Na de persconferentie stond een combinatie van toerisme en gastronomie op het programma, in de vorm van een etentje "onder vrienden" in de Eiffeltoren. Trump heeft ook andere trekpleisters in de Franse hoofdstad bezocht, waaronder de Dôme des Invalides. De eerste dames, Melania en Brigitte, bezochten intussen de Notre-Dame en hielden een boottochtje op de Seine.



Morgen is Trump eregast op de militaire parades op de Champs-Elysées ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag. De VS-president is eregast vanwege de 100ste verjaardag van het begin van de Amerikaanse militaire bijdrage aan de Eerste Wereldoorlog.



"Vriendschap onbreekbaar"

President Macron en president Trump maakten tijdens de persconferentie duidelijk dat ze het over een aantal zaken toch eens zijn. Onder andere over de strijd tegen terreur, diplomatieke initiatieven voor het conflict in en om Syrië (het installeren van een contactgroep) en zelfs het controversiële thema protectionisme versus vrijhandel (een gezamenlijk optreden tegen dumpingpraktijken) lijken beide heren eensgezind.



Trump benadrukte ook de vriendschap tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. "De vriendschap tussen onze twee landen, en tussen onszelf, is onbreekbaar", zei Trump. "De meningsverschillen die we af en toe hebben zijn niets in vergelijking met de sterke band die ons samenbrengt."



Klimaatakkoord

Dat beide staatshoofden het niet eens zijn over het Klimaatakkoord van Parijs is geen nieuws. Donald Trump besliste vorige maand om de VS uit het akkoord te terug te trekken. Maar tijdens de persconferentie vandaag heeft Trump gesuggereerd dat hij van gedacht zou kunnen veranderen. "Er kan iets veranderen, we zullen zien", zei Trump over het klimaatakkoord, maar meer heeft de Amerikaanse president daarover voorlopig nog niet gezegd.