Trump had plannen voor Trump Tower in Moskou toen hij presidentskandidaat was

Een maand voor de start van de primaries in de VS vorig jaar onderhandelde de Trump Organization met de Russen over het bouwen van een enorme Trump Tower in Moskou. Om het zakenvoorstel kracht bij te zetten, wou projectontwikkelaar Felix Sater - uit Brooklyn maar in Rusland geboren - dat Trump zou afreizen naar de Russische hoofdstad. De investeerders stonden klaar, maar er was geen grond en ook de nodige vergunningen ontbraken. Trump ging uiteindelijk niet naar Moskou en de deal werd eind januari 2016 opgeblazen.

