Trump: "Geld uitgegeven aan Facebook-advertenties klein grut vergeleken met 'fake news'"

Trump heeft er weer een drukke Twitter-namiddag op zitten. Hij liet zich onder meer tot twee maal toe uit over de advertentieruimte op Facebook die een Russisch bedrijf kocht in een vermoedelijke poging de verkiezingsuitslagen te beïnvloeden ten voordele van Trump. "Iedereen heeft het over deze "minibedragen" uitgegeven aan Facebook-advertenties", zo begint de eerste tweet, "maar wat dan met de miljarden dollar die worden gepompt in 'fake news' op CNN, ABC, NBC & CBS?"

Vorige week gaf de COO van Facebook Sheryl Sandberg toe fouten te hebben gemaakt tijdens de verkiezingscampagne van 2016, onder andere door voor ongeveer 100.000 dollar advertentieruimte, goed voor 3.000 advertenties, te verkopen aan een Russische firma die gelinkt was aan het Kremlin.



Deze feiten kwamen aan het licht in een lopend onderzoek naar de inmenging van Rusland in de verkiezingen van vorig jaar.



De meeste advertenties gingen niet rechtstreeks over de verkiezingen of kandidaten, maar over politiek in het algemeen. "Hun doel was verdeeldheid zaaien", zegt een democratische senator en lid van de onderzoekscommissie in de Senaat. Men probeerde vooral een bepaalde groep kiezers te ontmoedigen om te gaan stemmen door tegenstrijdige berichten te verspreiden.

Zo waren er onder de advertenties bijvoorbeeld enkele bij waarin Afro-Amerikaanse groeperingen, zoals Black Lives Matter, werden gesteund, terwijl diezelfde groeperingen in andere werden voorgesteld als een opkomende dreiging voor het politieke bestel. Voor onrust moesten ook advertenties zorgen waarin de steun van Hillary Clinton aan de vrouwelijke moslimgemeenschap werd belicht.



Het was over zijn voormalige rivale Hillary Clinton dat Trump later op de middag ook nog tweette: "Valse Hillary Clinton heeft honderden miljarden dollar uitgegeven aan haar campagne. Facebook stond aan haar kant, niet aan de mijne!"

