Trump betoont geen medeleven voor Puerto Rico: "Miljarden verschuldigd aan Wall Street"

"Als we een humanitaire crisis willen vermijden, moeten we onmiddellijk maatregelen nemen", zegt Rossello. "Als we een massale exodus willen vermijden, moeten we handelen." Hij roept het Amerikaanse congres dan ook op om snel tot actie over te gaan en herinnert eraan dat het eiland in een moeilijke economische situatie verkeert. De schuld van het territorium bedraagt ruim 70 miljard dollar.



Ook Amerikaans president Donald Trump gaf maandag op Twitter te kennen dat Puerto Rico "in grote problemen" zit, en ook hij wijst op de slechte economie. "Texas en Florida doen het goed, maar Puerto Rico, dat al te kampen had met kapotte infrastructuur en een gigantische schuld, zit in grote problemen", luidt het. "Een groot deel van het eiland is verwoest, terwijl miljarden dollars verschuldigd zijn aan Wall Street en de banken."

Vijf dagen na de doortocht van orkaan Maria, toen een tropische cycloon van categorie 4, zit het eiland nog bijna volledig zonder elektriciteit. Daarnaast staat een beschadigde dam op het punt om te breken.



De Puerto Ricaanse autoriteiten werken samen met het federaal bureau voor rampenbestrijding FEMA om de noodhulp te organiseren. De Amerikaanse kustwacht heeft 13 schepen en 10 vliegtuigen naar Puerto Rico en de Maagdeneilanden gezonden, onder meer om havens te heropenen en waterwegen vrij te maken.



Er kwam echter kritiek dat de noodhulp voor Puerto Rico te traag op gang kwam. Die wijst het Witte Huis echter van de hand. "Onze reactie wat betreft het vrijmaken van federaal geld voor de inwoners van Puerto Rico en andere plaatsen getroffen door stormen, was ongezien", zei woordvoerster Sarah Huckabee Sanders.